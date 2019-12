‘Ndrangheta | Gratteri | “Costretti ad anticipare il blitz per una fuga di notizia Una

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È scattato con 24 ore di anticipo ildei carabinieri che ha portato all’arresto di 334 persone “perché i boss sapevano che l’avevamo programmato per domattina”. A dirlo il procuratore di Catanzaro Nicola. Tra gli arrestati figura anche un cancelliere del Tribunale di Vibo. “Capite – ha detto ai cronisti – cosa vuole dire, nell’arco di 24 ore, spostare 3mila uomini. E una cosa da folli ma ieri sera, dopo una riunione drammatica abbiamo sentito che i vertici della cosca sapevano. È stato il panico. Allora bisognava essere folli,. Nella stanza non si respirava più. Ma grazie a questa grande squadra sono arrivati carabinieri da tutte le parti”. “Sapevamo – ha proseguito– che il boss Luigi Mancuso tornava da Milano e sapevamo che non l’avremmo più visto. Gli uomini del reparto speciale del Gis sono ...

NicolaMorra63 : A #ViboValentia, in #Calabria, in tante regioni d'Italia ed all'estero si è palesata la forza dello Stato SGOMINAND… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, Gratteri: “Fuga notizie, sapevano dei 330 arresti”. Il mega-blitz per “smontare la Calabria come i Leg… - carlosibilia : Prosegue la caccia senza quartiere ai mafiosi!Stamattina grazie agli uomini del #Ros dei @_Carabinieri_ e al Procur… -