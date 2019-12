‘Ndrangheta | ‘Andiamo e parliamo col giudice’ | Nicola Adamo indagato per traffico

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La segnalazione: c’è “questo amico mio, giovanotto brillante di Catania”, bisogna dargli una mano e aggiustare una causa al Tar della calabria. La risposta: “Andiamo econ Durante allora…!”. In cambio di 50mila euro. Tanto, secondo la procura di Catanzaro guidata daGratteri, sarebbe stato promesso a, ex parlamentare ed ex assessore del Partito democraticoperdi influenze nell’ambito dell’operazione “Rinascita Scott”. Il nuovo guaio giudiziario per l’ex deputato dell’Ulivo, per il quale la procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio nell’inchiesta Passepartout, nasce da una richiesta di Giuseppe Capizzi, imprenditore catanese. La sua Consorzio Stabile Progettisti Costruttori/Cospin Srl aveva partecipato a una gara indetta dal comune di Vibo Valentia, ma era ...

