' Ndrangheta | 334 arresti nel giorno nero dei clan 

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Oltre 400 persone indagate, 260 finite in carcere, 70 ai domiciliari, 4 destinatarie di divieto di dimora nella regione. È un terremoto quello che stamane ha scosso la Calabria, a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali, perché accanto a capi e gregari delle cosche di 'del Vibonese, nel vortice giudiziario scatenato dalla nuova inchiesta della Dda di Catanzaro sono finiti esponenti politici, professionisti, uomini dello stato fra cui un colonnello dei Carabinieri, imprenditori. L'operazione è stata denominata "Rinascita Scott". Dalla lettura delle quasi 1.300 pagine dell'ordinanza del Gip (il lavoro della procura è raccolto in 13.500 pagine trasportate a Catanzaro in diverse copie da camion blindati partiti da una località segreta) spiccano nomi di rilievo nel panorama regionale e non solo. Operazione Rinascita-Scott ...

