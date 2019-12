NBA 2019-2020 | i risultati della notte 19 dicembre Boston Celtics corsari a Dallas

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si sono disputate nove partite nell’appena trascorsaNBA. Molte sono state le emozioni, alcune anche con una certa vena italiana. Andiamo a scoprire cos’è successo nelle arene americane. Vittoria sul filo di lana per i Cleveland Cavaliers, che proteggono la Quicken Loans Arena per 100-98 sugli Charlotte Hornets con una grandissima prova di Terry Rozier, autore di 35 punti, che vanifica i 23 di Collin Sexton e le doppie doppie di Kevin Love e Tristan Thompson. I Campioni NBA dei Toronto Raptors, invece, vanno a vincere per 99-112 sul parquet dei Detroit Pistons con la tripla doppia di Kyle Lowry (20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), i 26 di Pascal Siakam e i 25 con 13 rimbalzi di Serge Ibaka. Lodevole, ma vano lo sforzo di Andre Drummond (22 e 18). Un canestro a 9 secondi dalla fine del supplementare di Wendell Carter Jr. regala la vittoria ai Chicago Bulls nella ...

