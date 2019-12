Nazisti in ritirata – Va in pensione Castrucci | il docente ammiratore di Hitler

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Emanuele, il professore di filosofia del diritto dell’Università di Siena finito tra le pagine della cronaca per alcuni tweet inneggianti a, andrà ina partire dal 1 gennaio 2020. La decisione è stata presa dopo lo svolgimento della riunione di insediamento del collegio di disciplina chiamato a esaminare gli atti trasmessi dal rettore Francesco Frati in relazione alla proposta di sanzione del. L’Ateneo ha inoltre dichiarato che è stato proprioa fare «richiesta al rettore che ha disposto il decreto di pensionamento». «Il collegio – spiega ancora l’università – ha deciso, per acquisire ulteriori elementi di giudizio, di convocare, oltre all’interessato, alcuni rappresentanti degli studenti di giurisprudenza e il presidente del comitato della didattica». Durante la riunione, il collegio ha infine ...

