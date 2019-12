Nave Gregoretti | Gasparri | “Salvini ha 15 giorni per presentare memoria difensiva” M5s

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dura circa venti minuti la prima seduta della giunta per l’Immunità parlamentari del Senato, che il 20 gennaio prossimo si pronuncerà sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone per il caso della. “Salvini ha quindiciperunadifensiva o decidere di presentarsi qui in giunta” afferma al termine della seduta il presidente Maurizio. Posizioni già chiare quelle di Forza Italia, schierata per il no all’autorizzazione, come dichiara Lucio Malan “perché il caso è analogo alla ‘Diciotti‘”. Su questo dissente Anna Rossomando del Pd: “Analogia solo sull’impianto teorico, poi ogni caso è un caso a sé, e serietà impone che si rilasci dichiarazioni solo dopo aver studiato le carte”. Anche Francesco Bonifazi di Italia Viva ...

