Natale | 6 su 10 al ristorante | piatti tipici della tradizione “stravolti” da ricette

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Durante le feste quasi sei italiani su dieci (63%) colgono l’occasione per mangiare fuori casa soprattutto alla ricerca deilocale, nella propria città o in vacanza in Italia e all’estero. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ “Ilnel piatto” presentata in occasione dell’Assemblea nazionale, con la preparazione deisbagliati per aiutare a non cadere nelle trappole. “Il rischio “tarocco” riguarda soprattutto l’estero ma anche le località nazionali più turistiche dove è bene tenersi alla larga – precisa la Coldiretti – dai ristoranti che offronostravolte come la cotoletta alla milanese preparata con carne di pollo o maiale, fritta nell’olio di semi al postocarne di vitello fritta nel burro e fuggire rapidamente di fronte ad una locanda che offre spaghetti alla carbonara con prosciutto cotto al posto del ...

SanremoNews : Sanremo: la magia del Natale al Ristorante Ulisse - lavocedialba : Natale 'ANTI SPRECO': al ristorante 5 milioni di italiani. Crollano le cene aziendali - notizie_venezia : Venezia Today: Protagonista è il pesce: un assaggio del menù di Natale al ristorante | VIDEO -