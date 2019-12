Napoli | la cena della Vigilia tra tradizione e innovazione | “i giovani stanno cambiando

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Ail momento fondamentale del Natale è a tavola, quando ci si riunisce in famiglia e si dà inizio alle festività. Si parte con la, la sera del 24 dicembre. Lavuole che il menù comprenda piatti a base di pesce. Per i napoletani un’usanza antica è quella di recarsi nella notte dell’antidi Natale al mercato del pesce. Tra i mercati più famosi nel periodo natalizio c’è quello di Porta Nolana, quello di Vico Soprammuro o ancora il mercatoPignasecca, dove oltre le specialità ittiche è possibile trovare anche bancarelle stracolme di dolci e altri prodottitrazione. Le famiglie napoletane sono numerosissime, è quasi d’obbligo sovraffollare le tavole per sentire meglio il calore degli affetti. Il menùprevede piatti prestabiliti, che rappresentano un orgoglio di cui far sfoggio ...

