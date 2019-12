Napoli | i carabinieri | Nel 2019 calano i reati rapine giù del 22% ma sempre più ragazzi

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nele in provincia i delitti sono calati del 7,9%, ledel 22% e i furti del 6,2%. Sono i dati forniti daidel Comando provinciale dinel bilancio di fine anno. Nelle persone arrestate sono state circa 5200, quelle denunciate 15mila. Durante le pattuglie per il controllo del territorio o nel corso di servizi ad “alto impatto”, i militari hanno identificato 564.963 persone (l’8% in più dell’anno scorso) e controllato 321.476 veicoli (+ 9%). “Non c’è stato un fatto di sangue quest’anno che non abbia avuto una risposta immediata, consentendo di individuarne gli autori”, ha dichiarato il comandante provinciale deidi, generale Canio Giuseppe La Gala. “Questo – ha aggiunto – è stato possibile grazie a indagini già in corso o attività pregresse, frutto di perfetta ...

_Carabinieri_ : La fanfara dei #Carabinieri si è esibita nelle strade del centro di #Napoli, in una cornice di luci e colori. Inizi… - M5SCampaniaNews : RT @cronachecampane: Allarme dei carabinieri, a Napoli in aumento i ragazzi che girano armati - cronachecampane : Allarme dei carabinieri, a Napoli in aumento i ragazzi che girano armati -