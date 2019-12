Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provincialedidiha portato a termine una serie di controlli fiscali nei confronti di 14 soggetti che avevano dato vita nella zona oplontina, vesuviana, stabiese e sorrentina a redditizie attività delittuose di varia natura ed erano riusciti ad accumulare indebitamenteilleciti per quasi 1 milione e 400 mila euro. In particolare, la finalità perseguita dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Torre Annunziata, seguendo le indicazioni ricevute dal Procuratore Pierpaolo Filippelli, è stata quella di intercettare e misurare l’effettiva capacità contributiva scaturita da determinate condotte penalmente rilevanti, per non riservare a queste ultime un trattamento tributario di favore rispetto ai contribuenti onesti. Ha consentito di tassare gli interessi incamerati dagli usurai (per 200 mila euro), 450mila euro ...

anteprima24 : ** ##Napoli, blitz della Guardia di Finanza: imposte tasse ai proventi criminali ** - 1CannabisNews : Queste le notizie che vogliamo sentire, no i sequestri di uno spinello - SecolodItalia1 : Blitz anti-droga a Napoli: 12 arrestati. Anche un donna che percepiva il reddito di cittadinanza… -