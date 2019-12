Napoli | bambino autistico escluso dalla recita di Natale La madre | “cambierà scuola”

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)diÈ bufera ad Afragola, comune in provincia di, dove undi 5 anni di nome Andrea e diversamente abile è statodi fine anno in un asilo privato. “Ero entusiasta di questa rappresentazione scolastica – racconta la– quando mi è stato chiesto di portare la mia quota per il regalo alla maestra e al personale scolastico l’ho fatto con gioia. Mi è stato detto che non parla e non sta in fila, e per questo motivo il suo nome non è stato inserito nella lista dei partecipanti, mi è stato detto che sarebbe stato inserito “se proprio io avessi voluto”, ma stiamo scherzando?”. Dal mondo della politica arriva l’auspicio che si giunga in fretta ad accertare responsabilità – ove ve ne siano – su questa incredibile vicenda che ha il sapore amaro ...

