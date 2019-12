Napoli | 43 anni fa la prima pietra della Metro Un comitato per l’intitolazione a

Leggi la notizia su ildenaro

Era il 22 dicembre 1976, un mercoledì, quando sul palco allestito in piazza Medaglie d'Oro, nella zona collinare di, cominciava, alla presenza dell'allora sindaco di, Maurizio Valenzi, con la posa, senza un centesimo in cassa, l'avventuracostruzione di quella che venne poi chiamata la linea 1politana. A ricordarlo è Gennaro Capodanno, presidente delValori collinari, che commenta amaro: "Nei prossimi giorni saranno passati 43da quella data, in pratica due generazioni, e ancora il sogno di vedere lapolitana completa lungo tutto il suo tracciato non si è realizzato". Capodanno ricostruisce le tappe di percorso assai accidentato. In origine, continua, "c'era un progetto redatto, nel 1963, dall'Ente Autonomo Volturno e regalato all'amministrazione comunale per la costruzionequinta

