Napoli | 43 anni fa la prima pietra della linea 1 della metropolitana

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– “Senon brilla certo per la qualitàvita, come attestano anche le classifiche pubblicate di recente, lo si deve pure alle tante opere pubbliche incompiute che si trascinano da lustri – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Spicca tra queste un’opera fondamentale per il trasporto pubblico e per la soluzione dei problemi legati alla viabilità, che affliggono da tempo il capoluogo partenopeo “. “Era il 22 dicembre 1976, un mercoledì, quando sul palco allestito in piazza Medaglie d’Oro, nella zona collinare di, cominciava, alla presenza dell’allora sindaco di, Maurizio Valenzi, con la posa, con unasulla carta e senza un centesimo in cassa, l’avventuracostruzione di quella che venne poi chiamata la– ricorda Capodanno -. Nei ...

