Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel periodo che va dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, in deroga alla precedente ordinanza n° 139/2019, nell’area delcittadino delimitata da piazza Orsini, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Perasso, piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, piazza Castello, via del Sole, via delle Puglie, via dei Mulini, via G. Rummo, la diffusione die in genere le emissioni acustiche e sonore – sia generate da apparecchiature di qualsiasi tipo, sia prodotte dal vivo o con la presenza di un dj, sia operanti “all’interno” sia operanti “all’esterno”, dei locali – sono consentite ai titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali, di circoli privati e agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico, nei seguenti: martedì 24/12/2019 fino alle ore 3:00 ...

MarcoMoriniTW : Chi di voi è dentro a Team World Squad? #TWSquad Oggi abbiamo lanciato due nuove missioni. E con i punti nel catalo… - Radio105 : Finalmente abbiamo scoperto cosa significava lo strano video pubblicato sul profilo di @MetaErmal! Siete felici?… - anteprima24 : ** Musica nel centro storico, pubblicata l'ordinanza: giorni e orari per le festività ** -