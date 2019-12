Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma, 19 dic. (askanews) – “Il Natale più importante è sempre il prossimo”: questo il messaggio del video per la campagna #Regalailfuturo diSMA, prodotto da Recplay con le musiche di Checcoe la regia di Roberta Putignano. Protagonisti della clip Letizia e i suoi genitori, Cinzia e Francesco, che sotto un grande albero di Natale ricordano la loro prima Vigilia. La diagnosi di SMA era arrivata da poco: atrofia2, ovvero la tipologia intermedia di una patologia genetica rara che indebolisce progressivamente i muscoli ed è la prima causa genetica di morte infantile. Durante il suo primo Natale Letizia non gattonava né riusciva a stare seduta come i bambini della sua età. “È stata una notte speciale e intensa – racconta Francesco – ricca di gioia ma anche di tristezza”. “Avevamo il desiderio di vivere le ...

Affaritaliani : Musica di Zalone per le famiglie Sma, l'atrofia muscolare spinale - tadbnala : RT @mediohermana: Checco Zalone ha superato i Coldplay, i One Direction, gli Imagine Dragons, Justin Bieber e chiunque sia nelle classifich… - alessiobae : RT @mediohermana: Checco Zalone ha superato i Coldplay, i One Direction, gli Imagine Dragons, Justin Bieber e chiunque sia nelle classifich… -