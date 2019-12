Mubadala World Tennis Championship 2019 | Tsitsipas batte Rublev e affronterà Djokovic

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si è giocata oggi la prima delle tre giornate dedicate all’edizionedel, esibizione con una sua ormai consolidata storia che si tiene ad Abu Dhabi dal 2009. Nel match d’apertura, il greco Stefanosha superato in un’ora e otto minuti il russo Andrey(sostituto del francese Gael Monfils) con il punteggio di 6-3 6-4, guidando l’incontro dal primo all’ultimo punto e segnandolo con un break per set. Per, domani, ci sarà la sfida con Novak, in quello che è di fatto un antipasto stagionale per il serbo, in fase di ripartenza dal numero 2 del ranking ATP. A seguire, ancora Russia, ma dal lato vittorioso, con Karen Khachanov (presente in luogo del connazionale Daniil Medvdev) che ha avuto ragione del sudcoreano Hyeon Chung per 7-6(4) 6-4. Lo sconfitto, che si aspetta dall’annata 2020 ...

