MotoGP | Andrea Iannone ha chiesto le controanalisi Il test vi sarà il 7 gennaio?

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Non vi sono dubbi che la situazione persia abbastanza particolare. La positività nel controllo antidoping nel corso deleffettuato a Sepang, in Malesia, (steroidi anabolizzanti) ha alimentato tante chiacchiere sul conto del centauro dell’Aprilia. Dal suo punto di vista,si è dimostrato particolarmente tranquillo e sicuro di non avere problemi nel dimostrare la propria innocenza. Ricordiamo, infatti, che “The Maniac” è sospeso, in attesa delle, da tutte le competizioni motociclistiche. L’alfiere della squadra italiana ha comunque effettuato il primo passo, ovvero chiedere che venga analizzato il secondo campione di urine prelevato in terra malese. Stando a quanto rivelato da legale di, Antonio De Renis (fonte: La Gazzetta dello Sport): “La richiesta delleè stata effettuata, ora bisogna ...

