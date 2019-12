Motocross | come sta Tony Cairoli? Il campione siciliano è guarito | il programma di

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)stai? Il nove voltedel mondo diera stato costretto a terminare anzitempo la stagione 2019 del Mondiale di MxGP per via di un infortunio alla spalla. La brutta caduta in gara-2 nel GP di Lettonia è costata caro al centauro, sottopostosi alcuni giorni dopo ad un intervento chirurgico. “È triste finire il campionato in questo modo e non mi è successo spesso nella mia carriera. Quando ho provato a guidare la scorsa settimana sapevo di avere qualche problema ma volevo rimanere positivo riguardo alla ripresa. Ho fatto altri esami in Belgio e l’infortunio era molto peggio di quello che pensavamo, così mi è stato consigliato di fare un intervento subito ed è stata la soluzione migliore per tornare in salute nel modo più veloce. Grazie al team e ai fan per il supporto”, queste le parole diin un mese di luglio amaro per lui. Dopo 4 mesi ...

mtvitalia : Un video spettacolare e una location insolita per un atleta motocross come Jimmy Hill #actionsport @dcshoes -