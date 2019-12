Mostre | a Palermo il vintage e il retrò di Ninni Arcuri

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019), 19 dic. (Adnkronos) - Dai flipper ai juke box, passando per i telefoni in bachelite, macchine per scrivere e biciclette come la 'Graziella'. C'è un po' die dinella mostra 'Expo, che piùnon si può' presentata oggi dall’assessore regionale al Turismo Manlio Messi

madamuseapp : [PALERMO] ~ ?? Oggi consigliamo la mostra 'Castrum Saperius - Il Palazzo dei Re normanni' che si tiene a Palazzo Rea… - madamuseapp : [PALERMO] ~ ?? Oggi consigliamo la mostra 'Castrum Saperius - Il Palazzo dei Re normanni' che si tiene a Palazzo Rea… - flottspa : RT @AnsaSicilia: Mostre: opere di Giusto Sucato, tra invenzione e memoria. A Palazzo Sant'Elia a Palermo dal 23 dicembre al 28 febbraio | #… -