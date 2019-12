Mosca | tre agenti uccisi in una sparatoria davanti al palazzo della Lubyanka | sede dei

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tremorti in unaladei Servizi Federali di Sicurezza, in piazza, in pieno centro. Lo scrive Russia Today. L'attacco avviene...

fanpage : Sparatoria a Mosca vicino alla sede dell'ex Kgb: almeno tre morti - Agenzia_Italia : = #Sparatoria a #Mosca, almeno tre morti vicino a sede dell'Intelligence = - Ingrid78739675 : RT @rotanicolas: #Russia #Mosca, spari davanti alla sede dei servizi segreti: «Uccisi tre agenti» #19dicembre -