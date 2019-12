Mosca | spari alla Lubjanka | il palazzo dei servizi segreti Tre morti E’ terrorismo

Leggi la notizia su firenzepost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L'uomo non identificato che ha aperto il fuoco in centro aè stato neutralizzato. Lo fa sapere l'Fsb, idi sicurezza interni russi, che conferma che ci sono dei feriti. Stando alle prime informazioni che circolano sui media russi, sarebbero stati invece tre gli uomini armati all'assalto deldei

Agenzia_Ansa : #Mosca, spari in pieno centro vicino ai servizi di sicurezza, 3 morti #ANSA - Agenzia_Ansa : Per i servizi di sicurezza russi la sparatoria in centro a #Mosca è stato un 'attacco terroristico' #ANSA - RaiNews : Spari a #Mosca vicino a sede Fsb -