Mosca | sparatoria vicino sede dei servizi di sicurezza Fsb | 3 morti

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È di almeno treil bilancio di unaavvenuta aalladel Fsb, l’intelligence russa. Lo riferisce Russia Today. Secondo il Moscow Times, le vittime sarebbero tre agenti dell’Fsb, dopo un attacco portato a termine da un solo uomo. Il killer indossava un giubbotto antiproiettile e un casco. Бегство людей с Лубянки. pic.twitter.com/x6089iGRSA— Ехидные твиты (@ U R I c) December 19, 2019 Russia Today riferisce di versioni contrastanti riferite dai testimoni che si trovavano in centro a. C’è chi avrebbe visto tre persone armate di fucili d’assalto mentre attaccavano ladeirussi. Secondo l’inviato Rai a, Marc Innaro, le vittime sarebbero due agenti deie il killer (non identificato) che sarebbe stato ...

