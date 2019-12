Mosca | sparatoria nei pressi della sede dei servizi segreti VIDEO

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019). Un uomo ha aperto il fuoco vicino ladei. Zona isolata. Si parla di almeno tre vittime.(RUSSIA) –nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre 2019. Secondo quanto precisato dai media locali, un uomo ha aperto il fuoco vicino ladeimentre era in corso, molto probabilmente, un ricevimento per gli auguri di Natale dei funzionariFsb. Le prime informazioni parlano di un morto e due feriti anche se alcuni siti riferiscono tre vittime. Killer asserragliato in un edificio? Le autorità locali hanno isolato tutta la zona. Non è chiaro se il killer abbia agito da solo oppure insieme ad alcuni complici. Alcuni giornali parlano di un commando formato da tre persone. Due di queste sarebbero state uccise durante la primamentre il terzo si sarebbe rifugiato in un edificio senza ...

repubblica : ?? Mosca, sparatoria nei pressi della sede dell'ex Kgb: vittime - fanpage : Sparatoria a Mosca vicino alla sede dell'ex Kgb: almeno tre morti - Agenzia_Italia : = #Sparatoria a #Mosca, almeno tre morti vicino a sede dell'Intelligence = -