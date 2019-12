Mosca | attacco vicino sede servizi segreti | due morti | È terrorismo VIDEO

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Incubo. Sarebbe stato un solo uomo armato (e non tre come era trapelato all’inizio) ad aprire il fuoco oggi pomeriggio nelle immediate vicinanze delladel Fsb, ilo segreto russo, che si trova nel centro della capitale, in piazza Lubyanka.Russia's FSB, contradicting earlier report, says 1 gunman (not 3) opened fire outside FSB headquarters; suspect and at least 1 officer killed, 5 injured - IFAX— BNO News (@BNONews) December 19, 2019 Le informazioni sono contraddittorie anche sul numero delle vittime: ci sarebbero almeno due, un uomo deidi sicurezza e l’assalitore. L’, che le autorità russe classificano come "terroristico", avviene nel giorno della tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente Vladimir Putin.L’aggressore, armato di kalashnikov, secondo una prima versione dei fatti si sarebbe ...

Agenzia_Ansa : Per i servizi di sicurezza russi la sparatoria in centro a #Mosca è stato un 'attacco terroristico' #ANSA - Corriere : L’attacco a Mosca: le immagini in diretta - RaiNews : Secondo i servizi è terrorismo. Ancora non chiaro quante e chi siano le vittime -