Morto Macistino | l' erede del clan Spada | allerta per funerale show

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Il 33enne Enricoera considerato l'del. La questura è al lavoro per blindare le esequie e bloccare qualsiasi tipo diin stile Casamonica Èall'ospedale San Camillo di Roma Enrico, detto "". Figlio di Ottavio Maciste, il 33enne era considerato l'deli cui vertici sono stati condannati all'ergastolo in primo grado. In manette erano finiti il padre e gli zii Carmine e Roberto (quello che aggredì il giornalista di Rai2, Davide Piervincenzi, con una testata), mentre lui era stato assolto. Così si era preparato per guidare l'organizzazione che ha sede a Ostia. Con il decesso di Enricoper una patologia cardiaca, si è però aperta un'altra questione: quella dei funerali del figlio del boss. Come spiega il Messaggero, la questura è al lavoro per blindare le esequie e bloccare qualsiasi tipo diin ...

Notiziedi_it : Ostia, è morto Enrico Spada: sorvegliati i funerali di Macistino - CorriereCitta : Ostia, è morto Enrico Spada “Macistino”: sotto controllo i funerali -