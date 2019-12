Morto Ibrahim Diarra, campione del rugby francese (Di giovedì 19 dicembre 2019) Lutto nel mondo dello sport, è Morto Ibrahim Diarra: aveva 36 anni. L’atleta era ricoverato da una settimana dopo aver avuto un infarto, purtroppo le sue condizioni erano gravi fin da subito e non sono mai migliorate. I danni celebrali si sono rivelati fatali. Ibrahim Diarra la scorsa settimana aveva avuto un infarto ed era stato ricoverato presso l’ospedale Pompidou di Parigi ma le sue condizioni di salute erano già abbastanza critiche e non sono mai migliorate in questi giorni. In seguito all’infarto, ha subito grossi danni cerebrali che lo hanno portato alla morte. Diarra era un giocatore di rugby francese, dopo una settimana di agonia è Morto. L’atleta parigino era stato ricoverato d’urgenza dopo essere stato colpito da un infarto. Le sue condizioni di salute sin da ...

