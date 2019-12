Mortal Kombat 11 | Nuovi eventi natalizi

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios sono oggi liete di annunciare iin-game ispirati alle feste che faranno parte di11 per questa stagione invernale. Winter Wonderland (22-27 dicembre) e Ring in the New Year (dal 28 dicembre fino al 2 gennaio) all’interno della modalità Torri del Tempo, saranno disponibili come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di11. Entrambi glicomprenderanno una serie modifiche a temao, permettendo ai giocatori di guadagnare nuove skin, set di oggetti, konsumabili a tema e altre ricompense in-game.Di seguito, informazioni aggiuntive sugli aggiornamenti gratuiti di11 relativi al periodo delle feste: L’Evento Speciale delle Torri Winter Wonderland (disponibile dal 22 al 27 ...

