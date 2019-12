Morta Azzurra Lorenzini | la cantante raccontava sui social la battaglia contro il cancro

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si è spenta martedì 17 dicembre all’età di 32 anni lae conduttrice pisana di Telegranducato. La donna stava combattendo da un announ tumore e aveva aperto una pagina sui, ‘Letto Ventitrè’, per aggiornare i fan circa la propria. Ladinella canzone Letto 23 Il marito Daniele Pelissero ha dato la notizia del decesso, come riporta il Corriere.aveva messo in musica la suapubblicando il brano Letto 23, che parla di come la malattia le avesse cambiato la percezione della vita. Da qui la dedica del marito: “Sorridimi ancora perché il sorriso resti sempre sul mio viso. Dal letto 23, amore mio, ora inizio un’altra vita io”. L’ultimo messaggio diPochi giorni prima di morirescriveva su Facebook: “Sono felicissima, ...

mauneobux : RT @mauneobux: E' Morta Azzurra Lorenzin come Nadia Toffa , non ce l'ha fatta , contro il male del secolo , condoglianze alla famiglia , av… - mauneobux : E' Morta Azzurra Lorenzin come Nadia Toffa , non ce l'ha fatta , contro il male del secolo , condoglianze alla fami… - Maryeterngif : ADDIO AZZURRA LORENZINI CANTANTE CONDUTTRICE 32 ANNI MORTA DI TUMORE - ATTORI ATTRICI MUSICISTI PERSONAGGI CELEBRI… -