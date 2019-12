Monza-Zaporizhzhya oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming CevCup volley

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)torna in campo per la gara di ritorno contro l’Olomouc valida per i 16esima di. Dopo il 3-0 dell’andata la partita dialle ore 20.30 può essere considerata una formalità. La superiorità mostrata dalle lombarde nel match di due giorni fa non lascia presagire alcuna possibilità di ribaltamento dell’esito che sembra ormai scritto. Massimo Dagioni per conquistare il set che darebbe la certezza del pass per gli ottavi della seconda competizione europea si affiderà alle sue fuoriclasse. Fari puntati sull’esperta Serena Ortolani, grande protagonista in questa prima parte di stagione. Molto bene ha fatto sin qui anche Anna Danesi, che si conferma come una delle centrali più forti del nostroal femminile. L’unico precedente tra le due squadre è il match di due giorni fa e quindi i favori del pronostico sono tutti dalla parte delle lombarde. Di ...

