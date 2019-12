Montella | «Florenzi-Kalinic? Penso al panettone…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha risposto riguardo le voci di un possibile trasferimento a Firenze di: «Il mercato non lo faccio io» Vincenzocome priorità ha quella di rimanere sulla panchina della Fiorentina il più a lungo possibile, senza preoccuparsi degli eventuali arrivi di: «Speriamo che io mangi il panettone prima di pensare al mercato. Sono concentrato sui giocatori che ho a disposizione sul campo e non ho altra possibilità». E sul possibile ritorno di: «Che sia un buon giocatore è fuori discussione, che non si sia lasciato bene a Firenze è un altro dato di fatto». Leggi su Calcionews24.com

