Montella | “Altro che mercato di gennaio | vediamo se mangio il panettone”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Non mi interessa ilad oggi. Sono concentrato solo sul campo e non ho altre possibilità. Speriamo di mangiare il panettone prima di pensare al”. Vincenzosa di sedere su una panchina in bilico e usa l’argomento per sfuggire alle domande sulin attesa di affrontare la Roma nell’anticipo di domani. La “sua” Roma, dove ha lasciato “una parte del cuore. Mi ha dato tante gioie e tanti dolori sia in campo che da allenatore”. Un po’ come le gioie e i dolori che gli dà in questo periodo Federico Chiesa: “Ha preso una botta alla caviglia nei primissimi minuti – spiega l’allenatore – aveva un buco sul collo del piede, un’ematoma. Ha preso un antinfiammatorio per continuare a giocare. Non ha chiesto il cambio, come fatto da Castrovilli che non cambiava passo e mi ha chiesto di ...

