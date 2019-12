Mondo di Mezzo | Salvatore Buzzi ai domiciliari

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ai. La decisione è stata presa dalla Corte d’Appello dopo la sentenza della Cassazione su Mafia Capitale. ROMA –ai. La Corte d’Appello ha rivisto la condanna ad uno dei principali indagati del fascicolodi. La decisione dei giudici di secondo grado è arrivata dopo la sentenza da parte della Cassazione che non ha riconosciuto per tutti gli imputati di Mafia Capitale il reato di associazione mafiosa. La pronuncia di terzo grado ha capovolto completamente le sentenze precedenti con Massimo Carminati che si è visto revocare il 41 bis, cioè il regime di carcere duro. Per quanto riguardacon i legali che nelle prossime settimane cercheranno di ottenere la libertà. I legali di Carmine: “Il giusto epilogo di un lungo calvario” I legali di Carminehanno ...

