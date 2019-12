Mondo di mezzo | Salvatore Buzzi ai domiciliari dopo 5 anni di carcere

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 19 dicembre 2019)cinquedi, una delle figure chiave dell'indaginedi, ottiene gli arresti. Lo ha deciso la Corte di appello di Roma accogliendo una...

CandelaMario1 : RT @GiorgiaMeloni: Negli USA una sinistra perdente e incapace di dare risposte tenta di salire al potere rovesciando con ogni mezzo chi è s… - DuccioManetti : RT @PoliticaPerJedi: È scritto per il Regno Unito. Ma vale, parola per parola, per le sinistre di tutto il mondo. 'La cosa straordinaria è… - Agenzia_Italia : Processo 'Mondo di Mezzo': Salvatore #Buzzi ai domiciliari -