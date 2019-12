Moggi sgancia la bomba: “so dove andrà Allegri nella prossima stagione” (Di giovedì 19 dicembre 2019) L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, ospite negli studi di 7Gold, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore bianconero sta cercando una nuova avventura dopo la separazione con la Juve della scorsa estate. Queste le parole di Moggi: “Vi posso dire quale sarà la prossima squadra di Massimiliano Allegri. Qualora il Barcellona non riuscisse a vincere la Champions League, Allegri sostituirebbe l’attuale tecnico dei catalani Valverde. La situazione di Valverde mi ricorda quella di Carlo Ancelotti quando il mister di Reggiolo era al Real Madrid. Anche lui aveva l’obbligo di vincere la Champions League per essere confermato”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Moggi sgancia la bomba: “so dove andrà ...

