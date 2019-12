Miriam Leone Instagram | nuovo taglio e colore di capelli | «Che bambola»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si vede che il biondo platino l’aveva stancata. A pochi giorni dal Natale e dell’ultimo dell’annoha deciso di dare una svolta e di cambiare nuovamente look. La showgirl si è mostrata poco fa sui social in una versione inedita o quasi. L’attrice catanese è tornata rossa, il suonaturale. Una decisione accolta piacevolmente dai suoi ammiratori, che in calce al post hanno lasciato commenti di ogni tipo, alcuni davvero audaci. «Da infarto…»,cambia look per le feste:di«Celebrating holidays e l’anno, (che sta arrivando, Lucio) with a new haircut… e!» recita la didascalia che accompagna lo scatto, che ritraeluminosa con un carrè lungo o long bob che dir si voglia, rosso. La 34enne non ha soltanto cambiato, abbandonando il biondo adottato soprattutto ...

lepasquen : Ciao sono Miriam Leone, e anche oggi farò soffrire Le Pasquen - vittoriapinato : Le bellezza di Miriam Leone - stebar : RT @PierpaV: Quelli che la Ferrari non la vogliono rossa opaca ma la vogliono rossa Miriam Leone. -