Miracolo di Natale all’ospedale Gaslini di Genova | ricostruito cuore a una bimba di 21

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) "Non ci davano speranza, ma noi non la abbiamo mai persa", hanno raccontato i genitori della piccola. Dopo vari consulti negativi, alhanno indicato l’intervento come possibile anche se ad alto rischio. L’operazione è stata un successo e laè stata dimessa con la prospettiva di una vita normale.

poliziadistato : Come fa #BabboNatale a sapere dove abitano i bimbi che gli scrivono? Grazie ai poliziotti del XI #Repartomobile di… - Vincast81liber1 : RT @PediatriaOggi: Ritrovano il cane smarrito, la famiglia sorprende il figlio al ritorno da scuola. «Mio figlio ama moltissimo il suo cane… - dB_Borgomanero : BUON NATALE!!! -