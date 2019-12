Milleproroghe | la bozza | rinviati l’aumento dei pedaggi autostradali e il passaggio al

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Raddoppia, nel lavoro preparatorio, ladel decretoche il consiglio dei ministri varerà probabilmente sabato mattina. Il testo passa dalla cinquantina di richieste di slittamento di scadenze a quasi un centinaio di norme che vanno dal rinvio del mercato libero dell’energia al 2022 alla proroga dello stato di emergenza per Genova fino alla revisione dei finanziamenti per la presidenza italiana del G20. Oltre alle misure ordinamentali uscite dalla manovra, spunta anche un pacchetto innovazione, che il ministero aveva già tentato di inserire in legge di Bilancio. Nel provvedimento potrebbe finire anche il rinvio della riforma delle intercettazioni, oggetto del vertice sulla giustizia convocato a Palazzo Chigi. Nell’ultimaè previsto lo slittamento deldeiche scatta solitamente a gennaio: “l’adeguamento delle tariffe ...

