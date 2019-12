Milano Monza Open Air Motor Show | oltre 40 marchi e mezzo milione di visitatori attesi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) IlAirsi svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020: quattro giorni che si preannunciano densi di appuntamenti che verranno trasmessi in tutto il mondo. L’evento verrà infatti seguito dal network internazionale di Sky, con dirette e servizi su Sky TG24 e Sky Sport. Un business plan di5 milioni di euro per una manifestazione che vede la collaborazione tra ACI, Regione Lombardia e Comune di, e che ospiterà 500.000nonché40 brand. Come ha spiegato Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’ACI in occasione della conferenza stampa che si è tenuta nel Palazzo della Regione Lombardia, “il nostro obiettivo, da subito condiviso con Andrea Levy (l’organizzatore, ndr), è che questo straordinario evento diventi il nuovo punto di riferimento europeo sull’auto e per gli automobilisti, riacquistando il ruolo di quelli che furono il grande ...

