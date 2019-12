Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 20 dicembre 2019) E’ stata recuperata poco primamezzanotte lache ha sfondato unfinendo sulla, come potete vedere nelqui sopra (clicca qui per le foto). L’incredibile incidente che per fortuna non ha avuto feriti gravi ha costretto alla chiusurasuperstrada nel tratto diper ildel mezzo e la messa in sicurezza del parapetto del ponte. Il bilancio è di tre feriti lievi: il conducente dell’autoe due persone che transitavano sullanel momento in cui laè precipitata. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il parapetto delcon l’ausilio di una piattaforma aerea. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Milano-Meda: il recupero della Jaguar volata dal cavalcavia a Cormano | VIDEO - - zazoomnews : Milano-Meda auto vola dal ponte di Cormano sulla superstrada: traffico bloccato VIDEO - #Milano-Meda #ponte… - zazoomblog : Milano-Meda auto vola dal ponte di Cormano sulla superstrada: traffico bloccato - #Milano-Meda #ponte #Cormano… -