Milano | interventi urgenti alla Galleria Vittorio Emanuele II | lavori per 2 | 5 milioni di

(Di giovedì 19 dicembre 2019) LaII di, il "salotto dei milanesi", ha bisogno didi ristrutturazione. La giunta milanese ha approvato un progetto da 2,5di euro: sarà eseguito dall'impresa che si aggiudicherà la gara pubblica indetta dal Comune. "Contiamo di avviarla in tempi celeri per tutelare, attraverso opere di manutenzione e restauro conservativo, uno dei beni demaniali più preziosi, amatissimo e molto frequentato dai milanesi e dai turisti", ha detto l'assessore Granelli.

