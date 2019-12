Milano | bimbo di 9 anni tenta di gettarsi dalla finestra a scuola

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Undi 9di, in unamilanese, le maestre lo salvano: è la sintesi di una notizia che si è fatta strada tra le cronache, riportata dal Corriere della Sera, e dietro cui si celerebbe un fitto tessuto di sofferenze. Secondo quanto emerso, il piccolo vivrebbe da tempo una situazione di difficoltà familiari già all’attenzione dei servizi sociali.disalvato dalle maestre La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera e ha fatto presto a imporsi nella cronaca nazionale. Il caso è quello di undi 9che avrebbeto dida unadella, salvato in extremis dalle maestre che si sarebbero accorte del gesto scongiurando un tragico epilogo. L’episodio si sarebbe verificato durante le prove per la recita di Natale che i piccoli allievi di unaelementare ...

leggoit : Milano, bimbo di 9 anni tenta di buttarsi dalla finestra di scuola: salvato dai maestri - Gazzettino : #milano, bimbo di 9 anni tenta di buttarsi dalla finestra di scuola: salvato dai maestri - RassegnaZampa : #Milano, bimbo di 9 anni tenta di buttarsi dalla finestra di scuola: salvato dai maestri -