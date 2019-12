Milan | Todibo per la difesa | piacciono anche Xhaka ed Elneny

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), sessione di mercato sempre più vicina e tanti nomi che ruotano in orbita rossonera per rinforzare la rosa di Pioli Gennaio è sempre più vicino e cosìla sessione di calciomercato. In casasi è più attivi che mai sotto questo punti di vista e come riporta Tuttosport i profili sotto la lente di ingrandimento sono molti. In tre vengono dall’Arsenal e sono:, Torreira e. Il primo sembrava aver rotto con allenatore e ambiente, salvo poi tornare a giocare per l’infortunio di Ceballos. L’uscita però è quasi indubbio vistol’arrivo di Arteta. Per quanto riguardainvece pare che i suoi agenti ad ottobre siano stati proprio a casaper proporre il loro giocatore che non si è ancora adattato ad Instanbul. Per quanto riguarda lainvece rimane sempre in voga il nome didel Barcellona. Leggi su Calcionews24.com

