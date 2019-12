Milan | Rebic fa spazio a Ibra? Il croato verso l’addio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Antepotrebbe lasciare ildopo appena sei mesi dal suo arrivo: ilfarebbeall’arrivo diL’impatto di Antein rossonero è stato (eufemismo) deludente. Ilha giocato sotanto 177 minuti, senza nemmeno un goal all’attivo. E ha passato le ultime tre partite in panchina, senza nemmeno entrare. Secondo La Gazzetta dello Sport il ritorno diall’Eintracht Francoforte sembra tutt’altro che lontano. Nei piani rossoneri la partenza deldarebbe il via libera a Zlatanhimovic. Ilfarebbe risparmiare sull’ingaggio ale libererebbe un posto in attacco per lo svedese. Leggi su Calcionews24.com

