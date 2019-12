Milan | Borini ai saluti L’agente ammette | «Andrà altrove»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Fabiotra i probabili partenti in casain vista del mercato di gennaio: l’agente dell’attaccante apre alla cessione Fabionon sta trovando spazio nelgestito da Stefano Pioli. Con ogni probabilità saluterà il club di via Aldo Rossi nella sessione di mercato invernale. L’agente del giocatore, Roberto De Fanti, è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, offrendo un quadro della situazione: «Ogni allenatore fa delle scelte e a gennaio cercheremo di comune accordo un modo per farlo giocare. Le soluzioni non mancano sia in Italia sia in Inghilterra, vedremo. L’esperienza alè e resta comunque positiva». Leggi su Calcionews24.com

