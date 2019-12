Mihajlovic: “avevo promesso ai miei giocatori di andare a Verona, pesavo 72 chili, ero un morto che cammina, ma…” (Di giovedì 19 dicembre 2019) E’ un Sinisa Mihajlovic più forte quello che è stato premiato al Gazzetta Sports Awards. L’allenatore del Bologna ha commosso i presenti e si è emozionato a sua volta. Mihajlovic parla della lotta che ha vissuto e dell’importanza della moglie Arianna e della famiglia: «Nel calcio puoi avere tanti amici e quando va male non ne hai più, ti ritrovi solo nel buio. Così capisci ancora di più quanto sia importante la famiglia. Arianna è la sola persona che conosco che abbia, se si può dire, più palle di me». Il serbo ha dato consigli, ha parlato di prevenzione e ha rivelato: «Non tutti possono affrontare il male nello stesso modo, ma l’importante è non tirarsi indietro e non perdere la voglia di vivere». Il Bologna, la città e il mondo del calcio si sono compattati attorno a Mihajlovic: «Avevo promesso ai miei giocatori di andare a Verona, pesavo solo 72 chili, ero un ...

