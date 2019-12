Migranti | Sea Watch vince l'appello Torna in mare la nave di Carola

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 19 dicembre 2019) "Abbiamo vinto l'al Tribunale Civile di Palermo: la Sea3 è libera!". Ad annunciare il dissequestro della propria imbarcazione è la stessa Ong tedesca su Twitter. Laera stata sequestata il 29 giugno 2019, dalla Procura di Agrigento in seguito alla vicenda che vide protagonista la comandanteRackete, che forzò il blocco a Lampedusa per portare in salvo una quarantina di, violando il divieto di ingresso in acque territoriali. "Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, ci stiamo preparando perre in. La giustizia trionfa sul (ex) decreto sicurezza", ha scritto ancora Sea. Accolto il ricorso I giudici palermitani hanno accolto il ricorso presentato dai gestori della. La procura di Agrigento aveva infatti contestato all'imbarcazione la reiterazione dell’ingresso in acque territoriali, caso in ...

MediasetTgcom24 : Migranti, Sea Watch: vinto l'appello, torniamo in mare #seawatch3 - GiuliaRastajuly : RT @alessandrazinit: #migranti #Sea Watch torna in mare. Il tribunale ordina il dissequestro - Italia_Notizie : Migranti, il Tribunale di Palermo ordina il dissequestro della Sea-Watch 3. Ong: “Siamo liberi, torniamo in mare” -