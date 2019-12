Migranti morti in mare | Papa Francesco | Vittime dell' ingiustizia di chi li

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le parole d'accusa del Pontefice durante l'incontro con un gruppo di rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari: "Siamo tutti responsabili del nostro prossimo. La nostra ignavia è peccato"

