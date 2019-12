Michelle Hunziker inciampa a All Together Now | “Mi stavo ammazzando”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) AllNow:rischia di cadere in diretta E’ da poco iniziata la terza puntata di AllNow. E dopo l’esibizione di Giulia Olivieri, che ha cantato ‘…E la luna bussò’ di Loredana Bertè,si è diretta immediatamente verso il muro dei cento giurati per chiedere loro un’opinione sull’esibizione della ragazza. Ma ecco arrivare un imprevisto che ha lasciato tutti senza parole:ta a AllNow, rischiando di cadere e farsi male. Per fortuna che a evitare la caduta ci ha pensato un giovane giudice lì al suo fiano che l’ha immediatamente presa, evitandole una brutta botta. Comunque sianon si è spaventata più di tanto, e con la sua solita ironia ci ha riso su, esclamando: “Miper ammazzare…”conduce All ...

cafemac170657 : RT @acs_italia: Rapimento Huma Younus - Sen. Giulia Bongiorno ad ACS: «Con Michelle Hunziker parleremo pubblicamente di questo caso. Credo… - gingerhairgirl_ : @jaxofficial @m_hunziker Michelle è una donna davvero fotonica, ADORO! ?? Spero in un tormentone estivo con le vostre voci! ?? - squopellediluna : : «Questa è rivittimizzazione. Se subisci violenza e non ti liberi non sei corresponsabile di un bel niente. Questo… -