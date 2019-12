Michelle Hunziker | Ho subito violenze fisiche da un uomo Ho detto ' basta' per non essere

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Da sempre schierata in prima linea contro la violenza sulle donne,parla per la prima volta dellesubite in passato da un. Lo fa in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi.“Sì, mi è capitato”, dice, “Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio. Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personale, e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza”.Nel 2010 è stato arrestato il suo stalker, ma la sua esperienza con la violenza sulle donne è andato oltre: “A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho. Però posso dirle che conosco ogni ...

