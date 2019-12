Meteo | weekend di pesante maltempo | rischio frane in molte regioni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le previsioni delper ilprima di Natale sono decisamente pessime. Per gli esperti, infatti, prosegue ilche ha colpito l’Italia nei giorni scorsi, che non darà pace e farà scattare qualche allarme in alcune zonemente interessate dai fenomenirologici. I cicloni che colpiranno l’italia Come era stato annunciato a inizio settimana, ilprima di Natale sarà all’insegna del pessimo tempo. Sull’Italia è in arrivo un doppio ciclone e l’allarme ilalluvionale (specialmente sulla Liguria) e per l’acqua alta a Venezia era già previsto per venerdì.Le previsioni per questi prossimi due giorni invece danno l’intensificarsi del fenomeno di bassa pressione in arrivo dal Nord Atlantico per la giornata di sabato 21 dicembre. Questo comporterà pesanti ondate di, con piogge, temporali, nubifragi e tutti i rischi che comportano. Le ...

